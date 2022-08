METEO FERRAGOSTO: TEMPORALI, GRANDINATE E RITORNO DEL CALDO AFRICANO, ITALIA “SPACCATA”

L’AQUILA – Importanti aggiornamenti in vista della festa di Ferragosto! L’ultima previsione meteo – si legge su IlMeteo.it – delinea un quadro preciso per la giornata di lunedì 15 Agosto: ci aspetta infatti un’Italia divisa con una perturbazione temporalesca da una parte e una nuova avanzata del caldo anticiclone africano dall’altra.

Allargando il nostro sguardo all’intero scacchiere europeo possiamo vedere come nei prossimi giorni si formerà una poderosa depressione sul Nord Europa sospinta e alimentata da correnti più fresche ed instabili di origine atlantica. Si tratta in sostanza della prima perturbazione organizzata dopo tantissimo tempo (mesi) che muoverà il suo baricentro verso Sud arrivando ad impattare anche su parte del nostro Paese.

Visto il tipo di configurazione, a maggior rischio di questa incursione temporalesca sarebbero le regioni del Nord e parte di quelle del Centro; attenzione, perché visti i forti contrasti attesi tra masse d’aria completamente diverse e dalla tanta energia potenziale in gioco (derivante dalle temperature molto elevate dei nostri mari) non escludiamo la possibilità di eventi meteo estremi (grandinate, alluvioni lampo, forti colpi di vento), come purtroppo anche la cronaca recente ci ricorda.

Nel dettaglio, già dal pomeriggio di lunedì 15 Agosto, ci aspettiamo forti temporali dapprima su tutto l’arco alpino, in estensione poi anche alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Entro la serata qualche rovescio potrebbe raggiungere anche il Veneto, la Liguria, l’alta Toscana e il Lazio (possibile temporale anche a Roma).

Discorso diverso invece sul resto dell’Italia dove l’anticiclone africano si espanderà sempre più sul bacino del Mediterraneo, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Su queste zone quindi è lecito aspettarsi per la giornata di Ferragosto tanto sole con punte massime di temperature che saliranno velocemente ben oltre i 34 gradi durante le ore pomeridiane.