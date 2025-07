METEO: FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DELL’INSTABILITA’

ROMA – “Nel primo weekend di agosto, quello per antonomasia delle partenze, ci sarà purtroppo il passaggio di un fronte instabile con temporali”.

Così, all’Adnkronos, Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ precisando che “domani dal pomeriggio qualche temporale scenderà dalle zone alpine verso le pianure: si prevedono rovesci isolati specie tra Lombardia Orientale e Triveneto, a macchia di leopardo, possibili comunque anche in Emilia e Piemonte”.

“La giornata di sabato 2 agosto vedrà il passaggio di un fronte temporalesco pilotato da un ciclone presente sulla Danimarca: – continua Tedici – a maggiore rischio saranno tutte le Alpi, le Prealpi e le pianure del Nord Est. Considerata la tanta energia potenziale in gioco non si esclude il rischio di locali grandinate e raffiche di vento (i temibili downburst: venti lineari fino a 80-90 km/h in discesa dal temporale)”.

“Per domenica 3 agosto il fronte temporalesco sfonderà verso le regioni del Centro provocando una veloce, ma insidiosa, ondata di rovesci. Ci aspettiamo rapidi fenomeni temporaleschi tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo; – conclude Tedici – il weekend sarà accompagnato al Centro-Nord da temperature gradevoli, addirittura fresche (localmente sotto i 22-23°C di massima al Centro-Nord, valori massimi simil-autunnali). Sul resto dei settori il tempo sarà più soleggiato ed asciutto. Al Sud condizioni estive normali”.