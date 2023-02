METEO: FINE SETTIMANA STABILE CON IL SOLE, POI TORNA IL FREDDO

ROMA – Un vasto e robusto campo di alta pressione domina sull’Europa occidentale influenzando il tempo anche sul Mediterraneo centrale. Condizioni Meteo stabili nel corso del primo weekend di febbraio sull’Italia seppur con qualche eccezione. Sabato ci saranno infatti correnti settentrionali che potrebbero portare qualche pioggia sui settori del medio-basso versante Adriatico, neve in Appennino in calo fin verso i 900 metri. Qualche precipitazione attesa invece domenica sulle Alpi di confine e sulla Sardegna.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una fase piuttosto fredda per la prossima settimana.

Correnti orientali dovrebbero infatti interessare il Mediterraneo per diversi giorni portando temperature al di sotto delle medie ma con fenomeni relegati per lo più ai settori Adriatici.

Previsioni Meteo per domani: al Nord, al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nuvolosità bassa sulla Valle del Po; isolate nevicate sulle Alpi orientali di confine. Al pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie, foschie e nubi basse lungo la Pianura Padana.

Al Centro, al mattino tempo stabile con nubi basse tra Toscana e Umbria e sole prevalente altrove. Al pomeriggio maggiori aperture sui settori Tirrenici; isolate nevicate dai 1400 metri in Abruzzo. In serata ancora tempo in prevalenza asciutto; neve sull’Appennino centrale dagli 800 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole, al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori, locali piogge solo sulla Puglia. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno ma con ancora addensamenti da nuvolosità bassa, specie su Sardegna e settori tirrenici. In serata poche variazioni, con cieli sereni o poco nuvolosi; isolate piogge tra lo Stretto di Messina e la Sicilia orientale.