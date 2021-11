L’AQUILA – Forti raffiche di vento nella notte sulle montagne d’Abruzzo a causa di un esteso sistema temporalesco di tipo MCS (Mesoscale Convective System) che ha portato anche abbondanti piogge in diverse zone.

Disagi a Pescara a causa del forte vento. In tarda mattinata una donna che passeggiava sulla “strada parco”, all’altezza di via Ravasco, è stata colpita alla testa da un palo della segnaletica stradale che si è piegato a causa del vento. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi.

In ospedale, senza conseguenze significative, è finita anche un’altra persona, colpita da un ombrellone volato in via Nicola Fabrizi. Nel pomeriggio, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero che, a causa del forte vento, è caduto su un’automobile in sosta, in via Dante. Non ci sono stati feriti, ma il veicolo ha riportato danni.

Le stazioni meteo della rete di monitoraggio dell’associazione Aq Caput Frigoris ( https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm ) hanno registrato raffiche fino a 138.4 Km orari sul Monte Genzana (1980 metri), 133.6 km/h al Rifugio Franchetti (2433 metri di quota sul versante teramano del Gran Sasso); 114.3 Km/h al Rifugio Fioretti, a 1500 metri di quota sul Gran Sasso, nel territorio della frazione aquilana di Arischia; 105 Km/h sul Monte Piselli, nel Teramano al confine con le Marche, nella stazione meteo ‘Le Tre Caciare’ a quota 1426 metri; 103 Km/h alla stazione Majelletta Blockhaus, a quota 2003 metri (dati raccolti in collaborazione con Chieti Meteo).

E ancora raffiche fino a 98.2 Km/h a Campo Imperatore; ad Atessa (Chieti) 87 Km/h a 400 metri; a Castel di Sangro (L’Aquila) 86.8 Km/h, a Campli (Teramo) 74 Km/h, a Guardiagrele 74 Km/h, a Passo Godi (quota 1560 metri nel territorio di Scanno) 70.8 Km/h, e raffiche a 66 Km/h a Isola del Gran Sasso (Teramo) e a Ovindoli (L’Aquila), 62.8 Km/h ai Prati di Tivo (1.450 metri).

Nella rete di monitoraggio di Aq Caput Frigoris è di recente entrata a far parte una webcam panoramica che da Rocca Santa Maria (Teramo) offre una straordinaria veduta dei Monti della Laga, con tutte le principali vette. Il provider Micso ha messo a disposizione dell’associazione la connettività, il Comune di Rocca Santa Maria l’area per posizionare la strumentazione.