METEO: GRANDINE NELL’AQUILANO, NEI PROSSIMI GIORNI ANCORA TEMPORALI NELLE AREE INTERNE

L’AQUILA – L’ondata di maltempo in corso già da qualche giorno in Abruzzo e in tutto il centrosud ha portato anche la grandine e diversi disagi alla viabilità anche nell’Aquilano.

Numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per interventi nelle ultime ore, tra alberi caduti ed abitazioni e strade allagate. La Polizia Municipale è intervenuta in via Madonna di Pettino per il sollevamento di tombini.

Per i prossimi giorni, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it secondo cui nei prossimi giorni l’anticiclone Scipione diventerà sempre più forte.

Le temperature cominceranno un’escalation che avrà il suo picco nelle giornate di Giovedì 16 e Venerdì 17 quando al Centro-Nord si potranno raggiungere 35/36°C all’ombra a Milano e Firenze, 34°C a Roma, Bologna, Padova, Mantova e 37/38°C nelle zone interne della Sardegna.

Il sud invece sarà leggermente più fresco, con punte massime dei 32°C.

Nei prossimi giorni, infatti, Scipione salirà dal Marocco e punterà su Spagna e Francia, per poi piegare verso l’Italia. Questa dinamica farà sì che la parte più orientale del nostro Paese e il Sud verranno soltanto accarezzati dall’anticiclone e su tutta la fascia adriatica centro-meridionale e sul resto delle regioni meridionali, la ventilazione dai quadranti settentrionali, che scorrerà sul bordo orientale, mitigherà il gran caldo.

Per contro si registreranno, nelle ore più calde, temporali di calore, dapprima sulle Alpi centro-orientali (in prima linea il Trentino Alto Adige), poi anche sui rilievi centrali tra Abruzzo e Molise e infine, localmente, quelli meridionali.

Nel dettaglio:

Giovedì 16. Al nord: isolati temporali sulle Alpi del Triveneto, sole e caldo in aumento altrove. Al centro: qualche temporale tra Abruzzo, Molise e Lazio, sole altrove. Al sud: tanto sole.

Venerdì 17. Al nord: sole e caldo intenso. Al centro: temporali pomeridiani tra aquilano, frusinate e isernino, sole altrove. Sud: soleggiato, caldo gradevole.

Tendenza. weekend a tutto sole e caldo a tratti intenso.