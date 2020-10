METEO, IL MALTEMPO SI PRENDE UNA TREGUA: IN ABRUZZO SOLE E TEMPERATURE IN RIALZO

L’AQUILA – Le nuvole e la pioggia hanno le ore contate in Abruzzo. Nelle ultime ore stanno infatti insistendo sulla regione i residui di una moderata circolazione ciclonica, con brevi piovaschi sulle zone interne e qualche focolaio temporalesco sulla costa ma, come si legge sul portale 3bMeteo.com, la nuova settimana si prospetta largamente stabile e mite.

E’ infatti in arrivo un “promontorio anticiclonico di stampo afro-mediterraneo, con sole prevalente ma soprattutto un deciso rialzo delle temperature a tutte le quote, specie per quanto concerne le massime, che potranno superare anche punte di 21-22 gradi da martedì'”.

Da segnalare inversioni termiche notturne nelle valli appenniniche con possibili locali nebbie o nubi basse tra notte e mattino, specie sull’aquilano.

Download in PDF©