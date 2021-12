METEO, IN ABRUZZO ANCORA CLIMA FREDDO. BLANDO PEGGIORAMENTO NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI’

L’AQUILA – Un clima più freddo ma in un contesto in generale privo di precipitazioni caratterizzerà la giornata di oggi in Abruzzo. Da domani clima variabile, con progressivo rialzo delle temperature. Mercoledì blando peggioramento.

Come si legge infatti sul portale 3bmeteo.com, correnti più fredde in arrivo dai Balcani nel weekend hanno determinato un generale calo termico. L’avvio di settimana sarà invece all’insegna della variabilità, con qualche debole precipitazione attesa specie nella giornata di mercoledì, ma con graduale rialzo delle temperature.

Progressivo arrivo di nuove correnti mediamente fredde da Est, in particolare nel corso del 21 dicembre.

Nel corso del pomeriggio e poi in serata noteremo nubi in ulteriore aumento, ma in un contesto . Temperature stazionarie.

Venti settentrionali, moderati verso fine giornata sulle coste. Mare mosso.