L’AQUILA – Continua anche questa mattina nevicare sopra i 1.500 metri in Abruzzo, abbondantemente a Campo Imperatore. La prospettiva, per gli operatori degli impianti sciistici, che si stanno riscattando da un dicembre con climi primaverili e piste vuote, è quella di allungare la stagione fino a maggio inoltrato.

L’abbondante neve primaverile è anche un toccasana per il ricarico delle falde acquifere, e per lenire la già annunciata emergenza siccità che incombe sulla stagione estiva.

Allerta per moderata criticità di rischio idraulico diffuso della Protezione civile è stata intanto diramata per i fiumi Pescara, Sinello e Orte. Il Centro Funzionale raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza, in particolare di attuare servizi di monitoraggio, mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie), prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento.

In Abruzzo, prevede Abruzzometeo.it, si prevedono oggi condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci diffusi, più frequenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, nevose, come scritto, sui rilievi al disopra dei 1400-1500 metri, a carattere sparso sulle zone interne. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista dalla nottata e nella mattinata di martedì, tuttavia permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi soprattutto nel pomeriggio.

La nostra penisola del resto continua ad essere influenzata dalla presenza di un vortice depressionario, in azione sulle regioni ioniche, che determina condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato in particolare sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con rovesci diffusi, accompagnati da raffiche di vento e nevicate sui rilievi al disopra dei 1400-1500 metri

Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, almeno fino a stasera annuvolamenti e rovesci continueranno ad interessare le nostre regioni ma, a partire da domani, assisteremo a schiarite che si manifesteranno soprattutto lungo le aree costiere e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico anche se, alla base dei dati attuali, sulla nostra penisola continuerà a manifestarsi l’instabilità atmosferica con elevata probabilità di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in estensione, complici le correnti favorevoli, verso le regioni tirreniche, almeno in una prima fase. Da giovedì, se la situazione non cambierà di molto, i temporali pomeridiani potrebbero tornare ad interessare anche le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma la tendenza è ancora piuttosto incerta.

foto tratta dalla pagina facebook di Meteo Abruzzo