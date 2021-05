METEO, IN ABRUZZO IN ARRIVO INSTABILITA’: NEL WEEKEND PIOGGIA E QUALCHE TEMPORALE

L’AQUILA – Il bel tempo che ha interessato l’Abruzzo nei giorni scorsi sta per lasciare il posto all’instabilità. Secondo quanto si legge sul portale Abruzzometo.org, infatti, domani è atteso un aumento dell’instabilità, in particolare nel pomeriggio-sera, ad iniziare dalle zone montuose, in estensione verso il settore adriatico in nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica.

In particolare, l’Italia “continua a essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che, nelle prossime ore, potranno favorire episodi di instabilità al nord e sulle estreme regioni meridionali, mentre sulle regioni centrali splenderà il sole con tempo generalmente stabile”.

Non mancheranno però annuvolamenti, con i temporali che inizieranno a interessare le zone montuose già nella serata di domani, con fenomeni in estensione verso la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro.

“Alla base dei dati attuali – si legge ancora sul portale meteo -, nella seconda metà della giornata di domenica ci saranno schiarite sui settori collinari e costieri, mentre temporali di moderata intensità continueranno a interessare le zone interne e il settore occidentale”.