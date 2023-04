L’AQUILA – Una circolazione depressionaria attraversa anche oggi le regioni centrali diretta verso il tacco dello Stivale, facendo ancora a far sentire i sui effetti in Abruzzo, soprattutto centro orientale. Verso Pasquetta è poi atteso un graduale miglioramento. Preludio forse a una fase più stabile e mite nei giorni a seguire stante l’ingresso di correnti più miti occidentali che porterà un apprezzabile rialzo termico e nuvolosità medio-alta di passaggio. Restate aggiornati sugli sviluppi sul sito e sull’App.

In Abruzzo si prevedono oggi condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano con rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della mattinata e in estensione verso la Valle Peligna, nevosi sui rilievi al disopra del 1200-1400 metri.

Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, risultando localmente di moderata intensità.

Non si escludono occasionali rovesci in sconfinamento verso le aree costiere ma la probabilità di fenomeni sarà più bassa rispetto alle restanti zone, almeno fino al tardo pomeriggio.

Successivamente, dalla nottata e nelle prime ore della mattinata di Pasqua, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con precipitazioni in intensificazione, localmente anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone interne e montuose.

Schiarite nel pomeriggio-sera, tuttavia l’instabilità continuerà a manifestarsi in nottata e nella prima parte della mattinata di lunedì soprattutto sul settore adriatico, dove saranno possibili annuvolamenti e rovesci sparsi, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo e temperature in diminuzione.