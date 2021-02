METEO, IN ABRUZZO TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO MA DOMENICA ARRIVA NUOVA PERTURBAZIONE

L’AQUILA – Tempo stabile in questi giorni in Abruzzo, grazie all’arrivo di un promontorio di alta pressione, con le massime in aumento, anche se non mancheranno annuvolamenti e banchi di nebbia.

Come prevedono gli esperti di Abruzzometeo.org, si tratterà però di nubi medio-alte e stratificate, che si svilupperanno soprattutto nelle zone pedemontane e collinari, aquilano compreso, non produrranno però fenomeni piovosi.

L’alta pressione persisterà sulla regione fino alla giornata di sabato, mentre domenica, una nuova perturbazione atlantica, preceduta da un rinforzo dei venti meridionali, porterà pioggia e una nuova diminuzione delle temperature.

