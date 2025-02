METEO: IN ARRIVO LIEVE AUMENTO DELLE TEMPERATURE, PIOGGE NEL FINE SETTIMANA

ROMA – Si sta per attenuare il freddo di questi giorni in Italia causato da un’ondata di gelo artico che ha investito l’Europa orientale, peraltro solo sfiorando la penisola: è infatti in arrivo, giovedì e venerdì, un lieve aumento delle temperature che però sarà seguito da piogge nel weekend.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ‘iLMeteo.it’.

“L’irruzione di aria fredda – precisa Tedici – ha solo sfiorato l’Italia portando valori molto bassi sui rilievi del nord-est con minime di -15°C a 1500 metri e gelate diffuse nella Pianura Padana specie centro-orientale: niente di eccezionale a febbraio”.

Domani il cielo al Nord presenterà meno nubi e le temperature inizieranno a salire leggermente su tutto lo Stivale. Ci saranno però ancora delle piogge tra Bassa Toscana e Lazio e sul basso versante tirrenico, localmente anche sulla Sicilia ionica.

Da venerdì il quadro cambierà ulteriormente: avremo ancora più sole, salvo su Sicilia e Sardegna, e temperature via via più gradevoli con valori anche superiori ai 20°C.

Ma nel weekend sono previste delle precipitazioni al nordovest per l’attivazione di un flusso meridionale più umido e mite: la regione indiziata numero uno per l’apertura degli ombrelli è la Liguria, ma qualche piovasco isolato interesserà anche l’Alta Toscana e la Lombardia.

Nel dettaglio:

Mercoledì 19. Al Nord: più nubi al Nord Ovest, soleggiato al Nord Est; gelate al mattino. Al Centro: piovaschi tra Lazio e Abruzzo, più sole altrove. Al Sud: piovaschi su Sicilia orientale e Calabria.

Giovedì 20. Al Nord: nubi al mattino, sole dal pomeriggio. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche con piovaschi su Bassa Toscana e Lazio. Al Sud: pioggia modesta in Sicilia.

Venerdì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato salvo nubi in Sardegna. Al Sud: ultimi addensamenti specie in Sicilia.

Tendenza: flusso umido meridionale con qualche addensamento al Nord e in Toscana, prevalenza di sole altrove.