METEO: L’ABRUZZO RESPIRA, TEMPERATURE FINALMENTE IN CALO, TEMPORALI E SCHIARITE NEI PROSSIMI GIORNI

L’AQUILA – L’ondata di caldo intenso si appresta a terminare, grazie all’indebolimento dell’anticiclone africano, determinando un aumento dell’instabilità, specie sull’Abruzzo interno.

Temperature medie previste oggi in Abruzzo scendono infatti a 15 gradi in provincia dell’Aquila e tra i 21 e 22 gradi nelle province di Teramo, Pescara e Chieti.

Nel corso dei prossimi giorni temporali e rovesci interesseranno frequentemente e con maggiore intensità i rilievi dell’Abruzzo, ma non si esclude la possibilità per locali sconfinamenti sin verso la costa. Clima che risulterà ventoso, complici i venti di grecale che soffieranno con intensità fino a moderata-tesa, spazzando via la calura degli ultimi giorni. Temperature in generale calo, verso le medie del periodo, quindi con clima diurno comunque caldo ma non più estremo.

In Abruzzo nelle prossime ore si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nuvolosità in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, tuttavia la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone alto collinari, montuose ed interne, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione dapprima verso le zone e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, ma in progressivo spostamento verso l’Aquilano, la Valle Peligna, la Marsica e l’Alto Sangro nel corso del pomeriggio-sera. In serata-nottata saranno ancora presenti annuvolamenti che potrebbero favorire occasionali rovesci anche sul settore adriatico, in miglioramento nelle prime ore della mattinata di mercoledì.