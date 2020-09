L’AUTUNNO PUO’ ATTENDERE: NEL WEEKEND ANCORA SOLE E CALDO, QUALCHE ROVESCIO SUI RILIEVI

L’AQUILA – Sarà un weekend caldo quello che inizierà a partire da domani in Abruzzo. Come si legge infatti sul portale 3bmeteo, l’alta pressione tornerà “a rinforzare da ovest a garanzia di condizioni ben soleggiate, con la possibilità di qualche locale instabilità diurna sui crinali abruzzesi, ma con rovesci in genere di breve durata e localizzati”.

Non sono previste dunque piogge particolarmente significative neppure sul medio termine. Il clima si manterrà sostanzialmente caldo, pur senza eccessi, ma comunque ben sopra la norma.

Clima moderatamente afoso quello previsto per tutta la giornata di sabato, con ventilazione a prevalente regime di brezza termica, salvo rinforzi a tratti tra nordest e nordovest lungo le coste.

Ancora alta pressione nella giornata di domenica, con tempo soleggiato e bassa probabilità di precipitazione sui massicci abruzzesi, fatta eccezione per qualche addensamento nel pomeriggio.

Download in PDF©