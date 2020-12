METEO: L’AUTUNNO SULLE MONTAGNE ABRUZZESI, -8.8 A CAMPO FELICE

L’AQUILA – Freddo risveglio oggi in Abruzzo, dove le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell’associazione meteo ‘Aq Caput Frigoris’ erano stamattina ben al di sotto dello zero, in molte località.

Prima tra tutte, Campo Felice, a -8.8 gradi. Seguono poi i Piani di Pezza, 1450 metri nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo, a 8.5°, Campo Imperatore, a 2132 metri di quota, -7.2° C; Passo Godi, 1560 metri a – 5.8° C, il Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota sul Gran Sasso, – 5.6°; Terranera, frazione di Rocca di Mezzo a – 5.5°; altopiano delle Cinque Miglia, a 1250 metri, a – 5.1°, Rocca di Mezzo, a 1280 metri, a – 4.7° e, infine, Santo Stefano di Sessanio, a – 3.7°.

