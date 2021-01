L’AQUILA – Venti freddi, neve al Nord e pioggia intensa al Centro-Sud: come previsto dal Centro Meteo Italiano, nel primo weekend del nuovo anno il maltempo continuerà a interessare tutta l’Italia.

A partire da oggi le temperature tenderanno nuovamente a calare, in particolar modo sulle regioni settentrionali dove la neve tornerà a scendere a quote pianeggianti specie al nordovest e zone occidentali dell’Emilia. Neve fino in pianura anche in buona parte della Lombardia, generalmente più alta altrove.

Il weekend sarà perturbato in compagnia dell’aria polare. Il Mediterraneo verrà pervaso dall’affondo di correnti polari che determineranno un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni centro-meridionali entro domenica, con la quota neve che si rialzerà anche sulle regioni settentrionali, attestandosi comunque a quote collinari o al più di bassa montagna. Piogge, acquazzoni e locali nubifragi potrebbero interessare le pianure delle regioni centro-meridionali.

Download in PDF©