METEO: NEVE A CAMPO IMPERATORE, FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DELL’INSTABILITA’

L’AQUILA – Complici un temporaneo calo termico in quota e precipitazioni in risalita da Sud, la neve è tornata a cadere sul Gran Sasso fin verso i 1800-1900 metri di quota, come annunciato qualche ora fa da Meteo Aquilano.

La webcam del Centro Turistico Gran Sasso SpA mostra Campo Imperatore ben innevato.

LE PREVISIONI DI “METEO AQUILANO”

Le condizioni meteorologiche sul Mediterraneo saranno influenzate nel corso del weekend dalla presenza di una vasta saccatura depressionaria, che dall’Europa centrale si spinge fino al bacino occidentale del Mediterraneo e al Nord-Africa.

Tale saccatura sarà poi destinata a separarsi in depressione tra Sardegna, Baleari e coste algerine. La nostra regione si troverà ai margini di tale dinamica e sarà interessata da moderata instabilità atmosferica, con nuvolosità irregolare e qualche fenomeno sparso, più probabile nella giornata di sabato. Non mancheranno anche banchi di nebbia, specie nelle ore notturne e al primo mattino. Dopo un minimo termico nella giornata di venerdì, le temperature torneranno a salire nel corso del weekend, complice la risalita di masse d’aria più mite da sud, associata alla posizione della depressione sul bacino occidentale del Mediterraneo.

La giornata di sabato vedrà nuvolosità irregolare su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. Ci saranno anche delle piogge sparse, localmente a carattere di rovescio, fino alle ore serali. Qualche fiocco di neve potrà cadere soltanto al mattino sul Gran Sasso oltre i 2300 metri, ma la quota neve è destinata a risalire rapidamente a seguito del rialzo termico in quota. Temperature minime stazionarie, massime in leggero rialzo (MIN: +3/+7 °C, MAX +12/+16°C). Venti deboli/moderati prevalentemente da est.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da variabilità atmosferica, con alternanza di annuvolamenti più compatti e schiarite. La nuvolosità sarà più consistente sulle zone occidentali nella prima parte del giorno, dove non si può escludere qualche debole pioggia isolata. Altrove il rischio di fenomeni sarà piuttosto basso. Qualche banco di nebbia si potrà formare nelle vallate nelle ore più fredde della giornata. Temperature in rialzo, sia nei valori minimi che in quelli massimi (MIN: +4/+8 °C, MAX +14/+18°C). Ventilazione moderata ancora da est.