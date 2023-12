METEO: NEVE E FREDDO AL NORD, SETTIMANA CON TEMPO STABILE IN ABRUZZO E AL SUD

PESCARA – La prima settimana di dicembre partirà in Abruzzo all’insegna del tempo stabile e soleggiato. Nel corso di domani martedì, prevede 3bmeteo.com, è atteso il transito di una perturbazione atlantica che porterà condizioni di instabilità diffuse, con piogge, rovesci e nevicate in montagna. Seguirà un contesto decisamente più stabile con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato.

Dall’Atlantico è però arrivata l’attesa perturbazione sta raggiungendo in avvio di settimana l’Italia nordoccidentale, determinando un aumento della copertura nuvolosa su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, alta Toscana, ovest Emilia, Lombardia e Sardegna, per il momento senza fenomeni rilevanti. Sul resto d’Italia le condizioni sono stabili con poche nubi presenti, a parte qualche addensamento irregolare all’estremo Sud.

In base alle previsioni di Abruzzometeo.it sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata e nel pomeriggio, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni. La nuvolosità si estenderà su gran parte del territorio regionale entro il pomeriggio-sera e, nel corso della nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì, sono attese precipitazioni in intensificazione sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, nevose sui rilievi al disopra dei 1200-1400 metri, in estensione verso la Valle Peligna e verso il settore adriatico, anche se le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone interne e montuose, tuttavia rovesci sparsi potranno manifestarsi anche nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino.