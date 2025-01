METEO: NEVICATE DEBOLI O MODERATE IN VARIE PARTI D’ABRUZZO

L’AQUILA – Nelle ultime ore nevicate deboli stanno interessando l’Abruzzo.

Gli accumuli di neve si registrano soprattutto sui rilievi del versante orientale della regione.

Nevicate moderate hanno interessato l’Alto Vastese, in provincia di Chieti, parte della provincia di Teramo e il Pescarese con accumuli fino a 10 centimetri in alcuni comuni come Brittoli.

Fenomeni limitati anche a Popoli, al confine con la provincia dell’Aquila, che ha registrato nevicate tra Sulmona e Pescina con qualche fiocco rilevato anche ad Avezzano e in altri comuni della Marsica.

Sempre nell’Abruzzo aquilano, deboli nevicate hanno lambito il capoluogo, fenomeni più intensi sull’altopiano delle Rocche e a Campotosto. Basse temperature e vento forte si registrano in tutte e quattro le province.