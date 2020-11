METEO: NUBI E QUALCHE PIOVIGGINE NEL WEEKEND, DA LUNEDI’ PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO

L’AQUILA – Sta per volgere al termine, almeno temporaneamente, il bel tempo ha caratterizzato l’Abruzzo nei giorni scorsi. Come si legge sul portale 3bmeteo.com da ovest si avvicina infatti una depressione mediterranea, con nuvolosità in ispessimento e qualche pioggia in arrivo questa sera, specie il settore appenninico.

Le temperature saranno in lieve aumento nei minimi, mentre le massime rimarranno stabili o in lieve calo.

Domenica il vortice richiamerà umide e tese correnti nord orientali, responsabili di maltempo con piogge e rovesci anche abbondanti, in particolare tra ascolano, teramano, pescarese, chietino e vastese, dove si potranno superare punte di 30-40mm.

Le temperature saranno in calo ma con neve in genere dai 1800-2100m, il tutto accompagnato da venti anche sostenuti di grecale. Da lunedì tempo in progressivo miglioramento.

