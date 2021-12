METEO, NUBI IN AUMENTO SULL’ABRUZZO: QUALCHE FIOCCO IN COLLINA E TEMPERATURE IN CALO NEL WEEKEND

L’AQUILA – In arrivo aria fredda sull’Abruzzo, con temperature in calo e precipitazioni specie sull’Abruzzo meridionale.

Lo conferma il portale 3bmeteo.com secondo cui, pur in un contesto prevalentemente anticiclonico, su Marche e Abruzzo le nubi torneranno ad aumentare con occasione per qualche locale piovasco, più probabile verso il Vastese.

In particolare, il clima sarà influenzato da un’irruzione fredda dai Balcani che man mano si estenderà verso le regioni del Sud influenzando il medio versante adriatico.

Correnti più fredde in arrivo dai Balcani nel weekend determineranno un parziale peggioramento del tempo con nuvolosità in nuovo aumento, locali precipitazioni, anche nevose a quote collinari.

Venti in rinforzo da nord est. Mare molto mosso al largo.