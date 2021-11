METEO, NUOVE PIOGGE SULL’ABRUZZO: DA GIOVEDI’ ROVESCI E NEVE SULL’APPENNINO. TEMPERATURE IN CALO

L’AQUILA – La settimana si apre con nuove piogge sull’Abruzzo, che aprono una fase instabile e a tratti perturbata nei prossimi giorni, con neve a ridosso dell’Appennino.

Come si legge sul portale 3bmeteo.com, una vasta saccatura in affondo dal Nord Europa verso il Mediterraneo occidentale richiama umide correnti da sudovest sull’Abruzzo, in seno alle quali transita una perturbazione responsabile di nubi diffuse e piogge sparse, specie sui settori appenninici e sulle Marche centro-settentrionali.

Fenomeni blandi o assenti, per ora, lungo le coste ma si prevede un calo delle temperature nei massimi, specie in Appennino.

Breve tregua mercoledì, in attesa di un nuovo sensibile peggioramento da giovedì per l’arrivo di una nuova perturbazione, ricca di rovesci e acquazzoni, e precipitazioni nevose in montagna.