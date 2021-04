METEO, NUOVO PEGGIORAMENTO IN ARRIVO. DOMANI IN ABRUZZO PIOGGE E TEMPORALI

L’AQUILA – Nuovo peggioramento in arrivo sull’Abruzzo, a causa dell’arrivo di una perturbazione di matrice afro-mediterranea che, dalle prossime ore, si estenderà su tutto il centro sud.

Come si legge sul portale Abruzzometeo.org, nelle prossime ore è atteso quindi un graduale aumento della nuvolosità. All’inizio si tratterà di nubi medio alte e stratificati, che non provocheranno fenomeni di rilievo, ma nella giornata di domani, l nuvolosità diverrà man mano più compatta a partire dai settori appenninici, in estensione verso l’Adriatico.

Su Marsica e Aquilano, gli annuvolamenti potranno essere associati sin dall’inizio anche a precipitazioni sparse. Nella giornata di domenica è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità, con precipitazioni sulla Marsica, nell’Aquilano, nella Valle Peligna, localmente anche a carattere temporalesco, in graduale estensione verso il settore adriatico, nelle ore pomeridiane.