METEO: OGGI BREVE PAUSA, DA STASERA TORNA IL MALTEMPO IN ABRUZZO

L’AQUILA – Una nuova perturbazione sta per arrivare sull’Abruzzo. Come si legge sul portale Abruzzometeo.org, se la mattinata di oggi scorrerà all’insegna del tempo stabile in parte soleggiato, “annuvolamenti e rovesci sparsi potranno manifestarsi sulle zone appenniniche, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano”.

Una nuova perturbazione atlantica favosi estenderà verso l’Italia a partire da stasera, con un rinforzo dei venti meridionali, con forti raffiche sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico.

“E proprio a causa dei forti venti – si legge ancora sul portale meteo – inizialmente i peggioramento sarà più consistente sul settore occidentale, con possibili rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico, tuttavia nella giornata di mercoledì, alla base dei dati attuali, con i venti in attenuazione, aumenterà la probabilità di addensamenti e rovesci anche sul versante adriatico, specie nelle giornate di mercoledì”.

Sull’Abruzzo, quindi, “si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti saranno presenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a precipitazioni sparse. Un graduale aumento della nuvolosità è previsto dal tardo pomeriggio-sera, ad iniziare dal settore occidentale, con possibilità di rovesci, in intensificazione in tarda serata-nottata, specie sulla Marsica, nell’Aqulano e sull’Alto Sangro”.

