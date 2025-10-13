METEO: OTTOBRATA CON IL BEL TEMPO, TEMPERATURE FINO A 23 GRADI, IN ARRIVO PERO’ CORRENTI BALCANICHE

L’AQUILA – Anche sull’Abruzzo la seconda decade di ottobre si apre sotto l’egida dell’anticiclone, garanzia di tempo stabile e soleggiato – salvo qualche locale banco di nebbia o foschia tra la notte e l’alba nelle valli appenniniche – e di un graduale aumento delle temperature, che si porteranno di qualche grado al di sopra delle medie climatiche.

Temperature notturne in Abruzzo dagli 8 gradi dell’Aquilano ai 14 del Pescarese, temperature massime pomeridiane dai 2o ai 23 gradi.

Da domani a mercoledì però è possibile un cambio di scenario per l’afflusso di correnti in quota più fredde e instabili dai Balcani, foriere di nubi e qualche precipitazioni in Appennino, in un contesto termico più affine al periodo.