METEO: PAUSA PER IL MALTEMPO AL CENTROSUD, SI CONTANO DANNI

ROMA – Dopo due giorni di nevicate intense, a Natale e alla vigilia, si allenta la morsa del maltempo sul centrosud e comincia la conta dei danni.

Mentre permane in burrasca l’Adriatico centrale: le isole Tremiti sono senza collegamenti da 4 giorni. Rischio valanghe marcato sui rilievi dell’Appennino abruzzese.

Le previsioni indicano un miglioramento generalizzato delle condizioni meteo dopo l’ondata di freddo portata da una perturbazione atlantica.

In Molise sono state riaperte le strade rimaste impraticabili per le bufere soprattutto alla vigilia di Natale e nella giornata di ieri, quando diversi automobilisti, sorpresi dalla neve e rimasti bloccati nelle auto, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco. Sempre i pompieri sono dovuti intervenire per alberi caduti sulle strade.

Negli ultimi tre giorni molti i blackout elettrici. A Campobasso il maltempo ha messo ko anche alcune attrazioni natalizie come l’enorme Babbo Natale che era stato allestito nel centro della città e l’area laser game e realtà virtuale che era stata aperta davanti al municipio. Entrambe le strutture sono a terra.

Nel Maceratese, personale della Provincia e lavora per riaprire diverse strade chiuse a seguito di una tormenta di neve che ha spazzato gran parte dell’entroterra nei giorni scorsi. Vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro per i vari danni causati dal forte vento che ha colpito il Viterbese.

A Montefiascone, la strada che porta sul lungolago di Bolsena è stata interdetta al traffico per 6 ore a causa di un grosso albero che per il vento è caduto ostruendo entrambe le carreggiate. Anche questa mattina, a causa della burrasca, il traghetto “Santa Lucia” che collega quotidianamente Termoli alle Tremiti non è partito. I pescherecci della flottiglia molisana sono anch’essi ormeggiati nello scalo.

Il bollettino meteomarino diramato dalla Capitaneria di porto prevede burrasca in mare in aumento con vento a forza 7 in peggioramento. Le condizioni de mare non hanno scoraggiato un surfista che si è avventurato con la sua tavola al largo di Punta Marina, nel Ravennate. Finito in balia delle onde a 300 metri dalla riva, è stato salvato la mattina di Natale con un complesso intervento di capitaneria di porto, 118 e vigili del fuoco, questi ultimi intervenuti con i sommozzatori.