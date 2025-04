METEO: TORNA IL MALTEMPO CON PERTURBAZIONE ATLANTICA, CIELO NUVOLOSO E PIOGGIA

L’AQUILA – Una perturbazione atlantica si sta spostando dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia che causerà un graduale peggioramento del tempo su tutta la penisola. Lo rende noto la Protezione Civile.

Come prevede Abruzzometeo sull’Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Marsica, Alto Sangro, Aquilano, Valle Peligna e a ridosso dei rilievi appenninici. Non si escludono precipitazioni miste a polvere/sabbia sahariana in estensione verso il settore adriatico. Nevicate sulle cime più alte dei nostri rilievi appenninici. Da stasera-notte attese nuove precipitazioni, localmente di moderata intensità nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Possibili ampie schiarite sul versante adriatico sia nelle prossime ore che nella mattinata di martedì.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 14 aprile venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca, sulla Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono attese, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Lazio.

Si segnala, infine, che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 14 aprile, allerta gialla su Toscana, Lazio, Umbria e parte di Abruzzo.