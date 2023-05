METEO: PERTURBAZIONE RESTA IN ABRUZZO, ANCHE OGGI NUVOLE E PIOGGE ALTERNATE A SOLE E SCHIARITE

L’AQUILA – Sulle regioni centrali adriatiche marcato peggioramento del quadro meteorologico almeno fino al 13 maggio per l’instaurazione di una nuova circolazione depressionaria, foriera di piogge, rovesci temporaleschi – ancora una volta più organizzati e insistenti a ridosso dell’Appennino – e un nuovo calo delle temperature su valori inferiori alle medie climatiche.

In Abruzzo si prevedono oggi condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite sulle zone interne, mentre annuvolamenti e possibili banchi di nebbia saranno presenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, in miglioramento nel corso della mattinata con ampie schiarite. La tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso il settore adriatico. Non si escludono nevicate sui rilievi al disopra dei 2100-2300 metri.

Domani l’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle subappenninche cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sui massicci centrali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta dal pomeriggio; sull’Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati orientali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Mare mosso.