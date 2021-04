METEO: PIOGGE E TEMPORALI AL CENTRO-NORD FINO AL WEEKEND DEL PRIMO MAGGIO, SOLE AL SUD

ROMA – Maltempo al Centronord, sole al Sud: non accenna a diminuire l’instabilità che sta caratterizzando il tempo sulle regioni centro-settentrionali; anzi, anche nei prossimi giorni queste stesse regioni saranno colpite da altre ondate di piogge e temporali. Al Sud invece l’anticiclone africano garantirà il bel tempo.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che le regioni centrali e settentrionali continueranno ad essere raggiunte da fronti instabili e a tratti perturbati che provocheranno temporali o piogge forti (mercoledì al Centro, giovedì anche al Nord).

Cosa diversa invece al Sud dove l’anticiclone africano porterà temperature via via più estive. Ma questa situazione, perturbazioni al centro-nord e anticiclone al sud, sottolineano i meteorologi, favorirà anche l’arrivo della sabbia dal deserto che verrà trasportata dai venti meridionali in arrivo dall’Africa. Il pulviscolo sahariano scenderà assieme alle precipitazioni depositandosi al suolo e sporcando auto, davanzali e vetri. Piogge, temporali e sabbia ci accompagneranno almeno fino al prossimo weekend. Per avere un periodo un po’ più stabile e più soleggiato, concludono gli esperti de ‘iLMeteo.it’, dovremmo aspettare la prossima settimana quando l’alta pressione sembra avere intenzione di conquistare tutto il Paese.