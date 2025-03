METEO: PIOGGE E TEMPORALI AL SUD, ALLERTA GIALLA IN ABRUZZO

ROMA – Una perturbazione in arrivo sul Tirreno meridionale porterà nelle prossime ore una situazione di instabilità su buona parte delle regioni del sud, con piogge e temporali che localmente potranno essere anche molto intensi.

Sulla base delle previsioni il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di mercoledì, precipitazioni diffuse su Basilicata, Puglia e Calabria.

Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta gialla per Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia. Stessa allerta per i settori meridionali dell’Umbria per quelli centro-orientali dell’Emilia-Romagna.