METEO: PIOGGIA E NEVE AL CENTROSUD, FREDDO FINO A FINE MESE

L’AQUILA – Maltempo al sud e su parte del centro con piogge, temporali e neve, temperature sotto media e freddo fino al termine di gennaio.

Le prossime ore vedranno un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni del sud Italia con piogge, acquazzoni e anche neve. Fiocchi mediamente oltre i 900-1000 metri ma con quota neve in calo dalla sera. Generalmente più asciutto al centro-nord salvo locali fenomeni sul medio Adriatico con neve fin verso i 400-500 metri.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano mostrano un miglioramento nel corso del prossimo weekend ma con freddo che ci terrà compagnia ancora per diversi giorni: temperature da 4 a 6 gradi sotto media probabilmente fino agli ultimi giorni di gennaio quando un nuovo fronte freddo potrebbe attraversa l’Italia portando neve a bassa quota specie al centro-sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare, ampie schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito, isolati fenomeni in Romagna con neve oltre i 200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e neve oltre i 400-500 metri, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora precipitazioni sul versante adriatico con neve oltre i 400 metri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni nelle zone interne peninsulari con neve oltre i 600 metri e piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 600-1000 metri. In serata residue precipitazioni su Sicilia e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo sulla Sicilia e in calo sulle altre regioni, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.