METEO: PROSEGUE L’ESTATE CON L’ANTICICLONE SCIPIONE, 2022 SARA’ L’ANNO PIU CALDO DAL 1800

L’AQUILA – E’ sempre estate, la stagione soleggiata e calda che ci accompagna dal 10 maggio sembra non voler finire mai.

Ecco ancora una volta l’Anticiclone Scipione l’Africano, come avvenuto già nella prima parte di giugno: questo campo di alta pressione riporta condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo.

I valori, nei prossimi giorni, arriveranno a 34°C. Vivremo una fase eccezionale di caldo senza precedenti: fino ad oggi il 2022 è l’anno più caldo dal 1800, si va verso il nuovo record da 222 anni.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che nei prossimi giorni, e su gran parte del Paese anche nelle prossime settimane, le temperature resteranno anomale e tipiche di fine primavera o inizio estate: saranno elevate ovunque fino a domani, poi da venerdì caleranno al Nord per l’arrivo di qualche acquazzone, localmente intenso sulle Alpi. Sulla catena alpina vedremo qualche fiocco di neve oltre i 2500 metri. Sul resto dello Stivale bel tempo e caldo potrebbero persistere fino a novembre.

Il quadro di insieme meteorologico vede un ‘Blocco ad omega’ con l’anticiclone Scipione l’Africano bloccato da due cicloni: il primo sulle Azzorre ed il secondo sulla Turchia.

In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie dense e locali banchi di nebbia, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata. Foschie dense potranno interessare anche il settore costiero e le zone collinari prossime alla costa. Dal tardo pomeriggio-sera nubi medio alte e stratificate tenderanno ad attraversare la nostra penisola e potranno favorire annuvolamenti anche sulla nostra regione, specie tra stasera-notte e nella giornata di venerdì, ma non si prevedono fenomeni.