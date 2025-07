METEO: RISCHIO TEMPORALI, ALLERTA PROTEZIONE CIVILE IN ABRUZZO E ALTRE 13 REGIONI

ROMA – Allerta maltempo, per il rischio di temporali domani, su 14 regioni italiane.

Lo si apprende dal bollettino della Protezione civile.

In particolare, sono state valutate con allerta arancione una parte dei territori della Lombardia e del Veneto (per il resto in allerta gialla).

Sono valutate con allerta gialla il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, un parte della Toscana, l’Umbria, una parte del Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Calabria.