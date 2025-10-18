METEO: SABATO CON CIELO NUVOLOSO, DOMANI TORNA IL SOLE, TEMERATURE SOPRA MEDIA STAGIONALE

PESCARA – Infiltrazioni umide hanno raggiunto oggi l’Abruzzo, determinando cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. .
Domenica il tempo sarà invece più soleggiato pur con ancora qualche nube sparsa, senza conseguenze. Lunedì si avvicinerà invece la parte avanzata di una perturbazione atlantica, con copertura in progressivo aumento ma ancora senza precipitazioni significative.
Martedì 21 transiterà la parte più attiva del fronte con qualche pioggia o rovescio sparso anche a sfondo temporalesco, specie nel Teramano, preludio ad una fase probabilmente più instabile anche per i giorni a seguire. Le temperature saranno in aumento fino a lunedì, talora sopra la media con punte di oltre 20-22°C, poi in successivo lieve calo.
- METEO: SABATO CON CIELO NUVOLOSO, DOMANI TORNA IL SOLE, TEMERATURE SOPRA MEDIA STAGIONALEPESCARA - Infiltrazioni umide hanno raggiunto oggi l'Abruzzo, determinando cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di n...