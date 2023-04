METEO: SETTIMANA DI PASQUA, ARRIVA IL COLPO DI CODA DELL’INVERNO? ECCO LE PREVISIONI PER L’ITALIA

L’AQUILA – La prima settimana di aprile, che ci porterà alla domenica di Pasqua, sarà caratterizzata da un cambio radicale della circolazione atmosferica sull’Europa e sul Mediterraneo, in favore di una dinamica meteorologica dalle caratteristiche prettamente invernali.

Secondo quanto riportato da Meteo.it, si andrà infatti a stabilire un lungo ponte di alta pressione, esteso dalle Azzorre fino alla Scandinavia, i cui massimi si posizioneranno tra il Regno Unito e il Mare del Nord.

Lungo il bordo orientale e meridionale di questo corridoio anticiclonico una massa d’aria insolitamente fredda proveniente dalla Russia investirà prima l’Europa orientale e poi anche la nostra Penisola dove contrasterà con le più tiepide acque del mar Mediterraneo e con una depressione che, nel frattempo, si sarà sostata dal basso Tirreno al mar Ionio.

L’evoluzione appena descritta, affetta ancora da una grande incertezza previsionale, causerà in prima battuta un calo molto sensibile delle temperature su tutto il nostro Paese, con valori che si porteranno al di sotto della media stagionale, particolarmente a metà settimana quando, in alcune regioni (specie quelle del versante adriatico), si potrebbero osservare condizioni meteo-climatiche tipicamente invernali.

In seconda battuta, questo tipo di circolazione potrebbe favorire condizioni di instabilità atmosferica e alcune precipitazioni, nelle giornate di martedì e mercoledì, in alcuni settori del Centro-Sud e sulle Isole, nevose sui rilievi, a quote anche inferiori ai 1000 metri nel settore appenninico centrale. Al Nord, per contro, il tempo dovrebbe restare asciutto, fatto salvo per la possibilità di locali precipitazioni, nella giornata di martedì, a ridosso della fascia prealpina nord-occidentale (nevose sotto i 1500 metri).

Ad accentuare la sensazione di freddo, al Centro-Sud, ci penserà una vivace ventilazione settentrionale mentre al Nord, verso metà settimana, non possiamo escludere il rischio di gelate anche a bassa quota.

L’ondata di freddo fuori stagione dovrebbe attenuarsi nel corso del fine settimana pasquale, con un progressivo rialzo delle temperature. I prossimi aggiornamenti ci permetteranno di essere più precisi.