METEO: SI ALLONTA MALTEMPO, ULTIME PIOGGE AL SUD E MEDIO ADRIATICO, RAPIDO MIGLIORAMENTO

L’AQUILA – Si allontana dall’Italia il vortice ciclonico: previsto quindi un tempo in miglioramento con le ultime piogge al Sud e sul Medio Adriatico. Aumenterà però il rischio di nebbia e smog.

“Un vortice di bassa pressione e la perturbazione associata hanno sferzato l’Italia nelle ultime 48 ore – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – e oggi tendono ad allontanarsi in direzione dei Balcani, con gli ultimi strascichi sul medio Adriatico e all’estremo Sud.

“La depressione alimenterà ancora una intensa ventilazione settentrionale su buona parte della Penisola e in Sicilia con venti che, seppure in attenuazione rispetto a ieri, potranno risultare ancora forti soprattutto in prossimità dell’isola e tra il basso Adriatico e l’alto Ionio. Il miglioramento rappresenta l’inizio di una fase di calma meteorologica sull’Italia destinata, secondo le attuali proiezioni, a durare per l’intera prossima settimana”.

“L’alta pressione che sta avanzando da ovest, accompagnata anche a una massa d’aria più mite, dovrebbe infatti abbracciare in modo duraturo l’Italia, lasciando al più soggetto a correnti settentrionali leggermente più umide solo il Sud peninsulare”.

“Da metà settimana questa stabilità si tradurrà però anche nel rischio di nebbie via via più importanti e potrà contribuire all’accumularsi di sostanze inquinanti”.