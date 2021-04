METEO, SI APRE NUOVA FASE DI INSTABILITA’: SULL’ABRUZZO ROVESCI IN ARRIVO

L’AQUILA – Dopo il bel tempo dei giorni scorsi in arrivo nuova fase di instabilità anche sull’Abruzzo.

Come si legge sul portale Abruzzometo.org, l’area di alta pressione che fino a venerdì ha favorito condizioni di tempo stabile e soleggiato, è in queste ore in corso di attenuazione, con i “corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale” che tenderanno a favorire annuvolamenti e rovesci anche nelle regioni centrali.

La giornata di oggi sarà caratterizzata ancora dalla presenza di nubi medio alte e stratificate che, occasionalmente potranno “dar luogo a precipitazioni sparse, più probabili nelle zone appenniniche”.

In arrivo, inoltre, una perturbazione più organizzata che, tra lunedì e martedì, “determinerà fenomeni di instabilità” e “segnerà l’inizio di una nuova fase meteorologica caratterizzata da tempo instabile che proseguirà per gran parte della prossima settimana”.