METEO, SULL’ABRUZZO ANCORA BEL TEMPO; PROSSIMA SETTIMANA NUOVO RINFORZO ALTA PRESSIONE

L’AQUILA – Prosegue la fase di bel tempo sull’Abruzzo, ancora protetto da pressioni medio-alte, come gran parte delle regioni del medio versante adriatico, ancora protette, a garanzia di di un weekend in prevalenza stabile e soleggiato che, fatta eccezione per un breve pausa nella giornata di lunedì, proseguirà anche la prossima settimana.

Come si legge sul portale 3bmeteo.com “da segnalare solo nuvolosità medio-alta in transito, a tratti anche frequente e occasionalmente compatta nella seconda parte del pomeriggio di domani ma senza il rischio di piogge.

A inizio della nuova settimana correnti di Maestrale porteranno un calo delle temperature massime e un clima più ventilato, ma da martedì ci sarà un nuovo rinforzo dell’alta pressione, responsabile di una nuova ondata di caldo africano con massime che entro metà settimana potrebbero superare ancora i 35°C.