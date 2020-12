METEO, SULL’ABRUZZO PIOGGE E VENTO FORTE: NEVICATE SUI RILIEVI

L’AQUILA – Perturbazione rapida ma intensa quella in transito in queste ore sull’Abruzzo, con rovesci diffusi e, in generale, maltempo.

Come si legge sul portale Abruzzometeo.org, la pioggia cadrà su Marsica, nell’Aquilano. Copiose nevicate, inoltre, sui rilievi che si affacciano a ovest, al di sopra dei 1200-1400 metri ma , localmente, anche a quote inferiori.

Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche ad est, dove in serata si assisterà ad alcune schiarite. Ad ovest gli annuvolamenti rimarranno invece consistenti.

Previste inoltre raffiche di vento, in particolare nelle zone montuose, collinari, Val Pescara e Val di Sangro.

