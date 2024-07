METEO: SUPERATI I 40 GRADI IN ABRUZZO, A PESCARA ANCORA BOLLINO ROSSO

PESCARA – Abruzzo ancora nella morsa del caldo.

Il termometro raggiunge valori alti sia sulla costa sia nell’entroterra e a farla da padrona è l’afa.

Secondo le rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, oggi sono stati raggiunti 40,2 gradi a Castiglione a Casauria (Pescara), 38,2 a Bellante (Teramo), 37,9 a Tollo (Chieti) e 37,4 a Popoli (Pescara).

Termometro oltre i 30 gradi anche nelle località di montagna, al di sopra dei mille metri, come nel caso di Santo Stefano di Sessanio (1.220 metri di altitudine), con 32 gradi, e Scanno (1.100 metri), con 32,7 gradi.

Nonostante le temperature elevate, il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile definisce “basso” il rischio incendi in tutte le province.

Il territorio deve fare i conti anche con l’emergenza idrica.

Intanto Pescara per la quinta giornata consecutiva è una delle città italiane con il bollino rosso del ministero della Salute. Anche per domani nel capoluogo adriatico è previsto il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org parlano di “condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Temperature elevate sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico con punte massime localmente superiori ai +37°C/+39°C. Valori meno elevati (+32°C/+35°C) si registreranno lungo le aree costiere ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso. Poche novità nella giornata di mercoledì”.