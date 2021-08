METEO: TEMPO GENERALMENTE SERENO, DA MERCOLEDI’ TEMPERATURE IN RIALZO

PESCARA – Anche nei prossimi giorni, prevede 3bmeteeo, il tempo sarà influenzato da correnti fresche che affluiranno dall’Europa centro-orientale, e che porteranno ancora moderata instabilità sulle regioni adriatiche, Abruzzo compreso, con possibilità di acquazzoni e temporali specie lungo la dorsale appenninica ma con locali sconfinamenti possibili tra pianure e coste. Il clima si manterrà gradevole di giorno e fresco al mattino. Da mercoledì attesa poi la rimonta dell’anticiclone, con sole che tornerà a essere protagonista e temperature in generale rialzo.

Oggi giornata all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull’Abruzzo, con cieli un po’ ovunque sereni o poco nuvolosi. Maggiori annuvolamenti attesi tra tardo pomeriggio e sera, in particolare sulle Marche centro-settentrionali e sull’entroterra abruzzese, ma senza particolari precipitazioni. Temperature in rialzo nei valori massimi, ma ancora ovunque gradevoli (in genere tra 25°C e 28°C). Minime invece in calo con clima molto fresco nottetempo e all’alba, valori localmente sotto i 12-13°C sull’entroterra.

Domani dopo una mattinata soleggiata, instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con possibilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco che dalle aree interne tenderanno poi a lambire anche la fascia costiera. Fenomeni più probabili sulle Marche, in serata possibili verso il Teramano.