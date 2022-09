METEO ABRUZZO: WEEK END DI BEL TEMPO INTERVALLATO DA PIOVASCHI, TEMPERATURE IN CALO

L’AQUILA – Dopo il passaggio di rovesci e temporali di giovedì, la giornata oggi vedrà condizioni in prevalenza soleggiate in Abruzzo, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino ma soprattutto residui rovesci tra notte e alba ancora possibili lungo le coste e sul basso Abruzzo, in successivo definitivo esaurimento.

Weekend tuttavia caratterizzato dal transito di nuovi impulsi instabili in quota, marginalmente l’Abruzzo, in particolare il settore del teramano. Domani sabato 3 settembre si prevede una mattinata soleggiata. Al pomeriggio nubi in rapido aumento da ovest con qualche pioggia o rovescio specie nel teramano. Parzialmente nuvoloso domenica 4 settembre e non si esclude qualche piovasco.