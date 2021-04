METEO, WEEKEND DI PASQUA CON IL MALTEMPO: PIOGGE E TEMPERATURE IN DISCESA

L’AQUILA – Dopo alcuni giorni trascorsi con un clima quasi estivo è in arrivo, nelle prossime ore, un colpo di coda dell’inverno, con le giornate di Pasqua e una Pasquetta che saranno caratterizzate da un abbassamento delle temperature e condizioni di instabilità.

L’alta pressione sta infatti cedendo sotto la spinta di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa. Come si legge sul portale 3bMeteo.com, la mattinata sarà ancora in prevalenza soleggiata su gran parte dell’Abruzzo, Nel primissimo pomeriggio tuttavia partiranno i primi focolai temporaleschi sui rilievi interni appenninici.

Tra metà pomeriggio e tarda sera il peggioramento sarà più incisivo, con rovesci e temporali anche localmente di forte intensità e, localmente, accompagnati a puntuali grandinate. Temperature in calo, sensibilmente nelle ore serali, con ritorno anche della neve in Appennino, nella notte fin sotto i 1350 metri di altitudine.

La giornata di Pasqua sarà caratterizzata da residue precipitazioni fino al primo mattino, mentre a seguire si andrà verso un grduale miglioramento, ma con clima decisamente più freddo e la neve che, nottetemoo, potrà scendere anche sotto i 1300 metri sull’Appennino.

La Pasquetta invece dovrebbe trascorrere discreta ma fresca, specie dalle zone collinari in su.