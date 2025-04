MEZZI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA AL LAVORO PER RIAPRIRE LA SP PER CAMPO IMPERATORE

L’AQUILA – Diversi mezzi della Provincia dell’Aquila sono al lavoro per rimuovere cumuli di neve al fine di far riaprire la sp per Campo Imperatore prima possibile. Infatti lungo quella strada dovranno passare i camion con i rulli per i cavi e le funi da cambiare alla funivia del Gran Sasso e bisogna fare presto viste le scadenze e i tempi tecnici per effettuare questi lavori. Del resto si tratta di materiale molto pesante e ingombrante. La funivia, comunque, sarà disattivata il 27 aprile e la Provincia finirà le operazione grosso modo in quel periodo. Poi arriveranno i tir.

La strada, una volta riaperta, sarà comunque molto utile anche per il passaggio di turisti, sportivi e appassionati locali, e sciatori. Intanto, soprattutto a fini turisticci, c’è di positivo che è stata aperta la strada del Vasto che arriva anche alla chiesa della Jenca tanto cara a papa Wojtyla. Le foto sono state fornite da Gianfranco Cocciolone appassionato di montagna.