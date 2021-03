MEZZO IN FIAMME SU A14,  TRATTO ROSETO-PESCARA NORD IN DIREZIONE BARI CHIUSO TEMPORANEAMENTE 

PESCARA – Alle ore 09 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto, per favorire il decongestionamento della viabilità in corrispondenza della precedente uscita obbligatoria di Atri Pineto, è stato esteso fino a Roseto il tratto temporaneamente chiuso – ora tra Roseto e Pescara Nord in direzione Bari – per un mezzo pesante che ha preso fuoco al km 356. Procedono le operazioni di rimozione del mezzo che ora è spento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente all’interno del tratto chiuso si registrano 3 km di coda in direzione Bari; 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Roseto.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita a Roseto, si consiglia di prendere la S.S.16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada a Pescara Nord.

Download in PDF©