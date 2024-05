MEZZO PESANTE RIBALTATO, NELLA NOTTE CHIUSO E RIAPERTO TRATTO A14. OLTRE DUE CHILOMETRI DI CODE

PORTO SANT’ELPIDIO – Un mezzo pesante telonato si è ribaltato sull’A14 nel tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, in direzione Ancona, all’altezza del chilometro 267, in corrispondenza di un cantiere per lavori, correttamente installato e segnalato, dove il traffico transitava su due corsie.

Il fatto – si legge sull’Ansa – è accaduto verso le 20.30 di ieri e il tratto per questo motivo è stato temporaneamente chiuso tra per circa un’ora e mezzo per consentire il ripristino della sede stradale e la rimozione del mezzo. La viabilità è tornata regolare con la riapertura al traffico poco prima della mezzanotte.

In questo lasso di tempo per i mezzi in transito da Pescara verso Ancona si è imposta l’uscita a Porto Sant’Elpidio e l’eventuale rientro in A14 a Loreto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria: ciò ha comportato code anche oltre i due chilometri e poi il traffico è ripreso.

Secondo le prime informazioni, l’autista del mezzo ribaltato non avrebbe riportato ferite gravi. Attualmente, nel tratto interessato sono in atto le operazioni di ripristino dei danni causati dall’incidente e il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. Al momento non si registrano turbative alla circolazione.

Dopo l’incidente, sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione del settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.