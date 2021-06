“MI FIDO”: I GIOVANI DEL ROTARACT DELL’AQUILA CONTRO L’ABBANDONO DEI CANI

L’AQUILA – “Mi fido”: un cuore, una mano, una zampa. Questo il nome del service che il Rotaract Club L’Aquila ha scelto di sposare contro l’abbandono dei cani. Dopo una lunga campagna di sensibilizzazione sui Social, in cui si sono cimentati tutti i membri del club con i loro amici a 4 zampe, oggi il service prende vita e porta con sé un grande regalo per la “Lega del cane” di Paganica.

Oggi il club, che è stato accolto dall’istruttore cinofilo Cristian Evangelista, ha donato al rifugio 75 kg di crocchette specifiche per cani senior, alimento meno accessibile rispetto allo standard, ma particolarmente gradito agli ospiti più anziani, più bisognosi di cure e per cui è più difficile trovare una casa.

“Nel corso di quest’anno sociale, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, siamo riusciti a raccogliere una somma di denaro utile per aiutare veramente chi ogni giorno salva i cani dalla strada. Purtroppo l’abbandono dei cani è ancora un problema attuale, e abbiamo deciso di dare un nostro contributo, seppur piccolo, per supportare un’associazione che da anni lavora in questo ambito”, Queste le parole di Ilaria Mariani, presidente del Rotaract Club L’Aquila, nonché grande appassionata di cani: “Da quando mi hanno proposto di svolgere questo service sono stata molto entusiasta, e per fortuna il mio club mi ha appoggiato e sostenuto nel portare avanti questo progetto. Ci tengo anche a ringraziare la dottoressa Giulia Pignataro, veterinaria e past president del nostro club, per avermi fatto conoscere Francesca e tutti i volontari della “Lega del cane” di Paganica, una bellissima associazione che attualmente ospita più di 300 randagi in cerca di una nuova casa, di una famiglia che gli voglia bene”.