MICRON AVEZZANO, TRA MIGLIORI AZIENDE IN ITALIA PER QUALITA’ AMBIENTE DI LAVORO

AVEZZANO – La società Micron di Avezzano è al sesto posto in Italia tra le aziende migliori per cui lavorare tra le realtà con oltre cinquecento dipendenti.

È quanto si apprende dalla classifica della Great Place to Work Italia, azienda leader nel settore dell’analisi del clima aziendale, che ha analizzato 303 aziende e ascoltato oltre 164mila dipendenti. L’azienda del nucleo industriale di Avezzano, già lo scorso anno aveva ottenuto l’ambito riconoscimento.

Il ranking, integralmente consultabile sul sito greatplacetowork.it.

Per le 60 aziende italiane premiate come Best Workplaces, l’incremento del Trust Index, valore relazionato alla fiducia dei singoli collaboratori, che sale del 2% rispetto a un anno fa (89% contro l’87% del 2022). Restando sempre in ottica Trust Index, i Best Workplaces italiani si pongono al di sopra della media europea (89%), dietro solo alla Danimarca e a pari merito con Belgio e Finlandia

. La parola crescita non riguarda solo la fiducia, ma anche il fatturato: i 60 migliori luoghi di lavoro in Italia del 2023 hanno fatto registrare una crescita media annua del fatturato pari al 26%, migliorando il già ragguardevole 23,25% del 2021.

Cresce inoltre la forza del Made in Italy: 31 aziende su 60 (52%) presenti in classifica sono italiane, un dato in netta crescita rispetto a 10 anni fa quando le aziende con headquarter nel Bel Paese erano solo 8 su 35 (23%).

Entrando ancora più nel dettaglio, il ranking è stato suddiviso e organizzato in 4 categorie differenti sulla base del numero di collaboratori: aziende con oltre 500 collaboratori, con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 499, tra 50 e 149 e tra 10 e 49.