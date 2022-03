MICRON, MARSILIO AD AVEZZANO NEL CENTRO DI ALTA TECNOLOGIA E RICERCA

AVEZZANO -“È importante realizzare una politica di tutela per aziende che rivestono un ruolo importante per l’economia dell’intera regione”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina in visita istituzionale nella sede della Micron ad Avezzano, centro di alta tecnologia nella progettazione di memoria per gli strumento elettronici. Un riferimento mondiale dell’elettronica che ha il suo cuore nella Marsica.

A ricevere Marsilio i vertici dello stabilimento: Claudio Mari, site manager Avezzano-Padova- Arzano, Tommaso Vali, responsabile Ricerca e sviluppo Avezzano Padova, Gabriele Bellini, direttore finanziario, Raffaele Credidio, responsabile risorse umane.

“Il nostro lavoro – ha spiegato Marsilio – punta a incrementare l’ecosistema di sostegno alle industrie. Verso questi obiettivi sono importanti interventi come la nuova Carta degli aiuti e la Zona Economica Speciale, strumenti che le aziende utilizzano per consolidare e sviluppare i propri insediamenti. La Regione è al fianco delle imprese del territorio per valorizzare e far crescere economia e occupazione”.