MICROZONAZIONE SISMICA L’AQUILA: CONVEGNO SUI RISULTATI A PALAZZO MARGHERITA CON ESPERTI INGV

L’AQUILA – Verranno illustrati nel corso di un convegno sul tema “La sicurezza al centro del nuovo Piano Urbanistico dell’Aquila”, in programma venerdì 21 febbraio alle 17:30 nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita, le conclusioni degli studi di micro-zonazione sismica di terzo livello elaborati, su incarico del Comune dell’Aquila, dall’ Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), che saranno alla base del nuovo Piano urbanistico comunale.

Nel corso dell’incontro, inoltre, saranno presentati i primi risultati delle attività svolte dall’Ufficio di Piano e dagli esperti dell’Università degli studi dell’Aquila finalizzati alla redazione del perimetro del territorio urbanizzato (P.U.T.), prima importante tappa nel cammino verso la redazione del nuovo piano urbanistico comunale (P.U.C.).

A darne notizia è l’assessore con delega alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis che sottolinea come “la sicurezza antisismica sia il primo grande obiettivo della pianificazione urbanistica nel comune dell’Aquila. Verranno affrontati temi tecnici complessi ma centrali per la vita della comunità che saranno dibattuti alla presenza di autorevoli esperti e oltre che dei rappresentanti delle categorie professionali, produttive e sociali”.

Dopo l’introduzione dei lavori, affidata all’assessore De Santis, e i saluti istituzionali sono previste le relazioni del dell’ingegner Stefano Gori, coordinatore micro-zonazione INGV, del professor Carlo Doglioni, Presidente nazionale INGV, e del professor Pierluigi Mantini del Politecnico di Milano, consulente PUC L’Aquila. Ulteriori contributi saranno a cura di tecnici dell’Università degli studi dell’Aquila e degli Ordini professionali.

